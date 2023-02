Wen die Alternative zur batterieelektrischen Lösung reizt, aber keine 77.290 Euro auf den Tisch legen will, der sollte unbedingt einen Blick auf den Gebrauchtwagenmarkt werfen. Denn dort gibt es zahlreiche Nexo-Modelle, die sehr günstig zu haben sind. Wie zum Beispiel dieses Exemplar mit geringer Laufleistung in Mühlheim an der Ruhr.