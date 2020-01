Genau das richtige Areal für die ersten Testkilometer im Hyundai RM19, der als sportlicher Prototyp seinen Ahnen aus der RM-Reihe folgt. Optisch ist der RM19 ein, der auf dem nordamerikanischen Markt das sportliche Gegenüber zum i30 N darstellt. So gibt es eine Reihe von Teilen, die sich der Koreaner mit derteilt. Die Radhäuser wurden für entsprechende Rennpneus vergrößert, während die komplett veränderte Front- und vor allem die Heckpartie mit einemund einemfür reichlich Abtrieb sorgen. Die Fahrgastzelle blieb – im hinteren Teil mit einer Käfigstruktur verstärkt – erhalten. Dazu gibt es spärliche Instrumente und den. Der größte Eingriff betrifft die Platzierung des Triebwerks. "Der Motor wanderte hinter die Frontsitze an die Hinterachse für beste Traktion", sagt Albert Biermann, der eine Reihe seinermit nach Asien herübergerettet zu haben scheint.

Totalumbau: Der bärenstarke Vierzylinder wanderte wie der Antrieb von vorne nach hinten.

Der vom TCR entlieheneschickt knappüber ein sequenzielles Sechsganggetriebe an die Hinterachse. Einkuppeln muss man dabei nur im ersten Gang. Die Kupplung ist spitz, und so braucht es, ehe der Hyundai-Renner die ersten Meter auf dem Testkurs zurücklegt. Es dauert, ehe Pilot, Rennwagen undauf Betriebstemperatur gekommen sind. Dabei gewöhnt man sich an das Kurvengeschlängel der rund vier Kilometer langen Piste schnell. Das Auto wegwerfen kann man hier problemlos – es gibt links und rechts sandigen Platz im Überfluss, jedoch