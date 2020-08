Hyundai Tucson

ix35

Kia Sportage

Tucson

Hyundai

Tucson

Die zweite Generation desist seit 2015 auf dem Markt. Sie beerbte denund ist eng mit der vierten Generation desverwandt. Optisch wirktNummer Zwei immer noch modern und auch das Platzangebot ist ordentlich.Der Kofferraum fasst im Normalzustand 513 Liter und bei umgeklappten Rücksitzen sogar bis zu 1503 Liter. Was die Motorenpalette angeht, so bieten die Südkoreaner denmit einer Vielzahl an Vierzylinder-Diesel oder -Benzinern an.