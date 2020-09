ie bitte,Das schießt einem beim Anblick des neuen Tucson unweigerlich durch den Kopf. Mit futuristischer Optik und Elektrifizierung unterm Blech gibt sich das neue Mittelklasse-SUV der Koreaner so modern wie kaum ein Mitbewerber in dieser Klasse. Im direkten Vergleich mit dem Vorgänger wird deutlich, dass hier tatsächlich kein Stein auf dem anderen geblieben ist.

DieSicken, scharfe Kanten und glatte Flächen heben den Neuen deutlich von seinem Vorgänger ab. Bis auf die Markenlogos und den Modellnamen haben die beiden optisch dann auch nicht viel gemeinsam.Das beginnt schon bei der Front. Die Grillform zitiert beim Neuling zwar noch den Vorgänger. Anstelle der Hauptscheinwerfer sitzen hier aber jeweils fünf LED-Tagfahrlichter, die im ausgeschalteten Zustand fast unsichtbarer Teil des Grills sind. Die Flanken prägen eckige, ausgestellte Radhäuser und eine von den Seitenspiegeln bis zu den Heckleuchten verlaufende Aluminium-Leiste. Auch am Heck hält sich der neue optisch deutlich weniger zurück als sein eher nüchterner Vorgänger. Es ist konturierter und geprägt von den neuen Leuchten mit durchgehendem LED-Band. Für ein aufgeräumtes Erscheinungsbild wanderte der Heckscheibenwischer unter den Dachkantenspoiler.

Am Heck gibt es praktisch keine Gemeinsamkeiten zwischen den Tucson-Generationen drei und vier.

Das Cockpit des Vorgängers wirkt – auch nach dem Facelift – im Gegensatz zur neuen Generation altbacken.

WerDie Frischzellenkur geht nämlich auch an den Antrieben nicht spurlos vorbei, im Gegenteil. Gestrichen wurde der stärkste Diesel mit zwei Liter Hubraum. Als reinen Verbrenner gibt es jetzt nur noch den Basis-Diesel mit 115 PS sowie den 150-PS-Benziner. Letzterer ist optional auch als Mildhybrid zu haben, was bei der Benzin- und Diesel-Topversion jeweils Standard ist. Dazu stehen den Kunden künftig auch zwei Vollhybride zur Auswahl. Neben einem steckerlosen Benzin-Hybrid mit 230 PS Systemleistung will Hyundai ab 2021 auch einen Plug-in-Hybrid anbieten.