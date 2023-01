Hinter dem Kühlergrill geht es nicht ganz so sportlich her, wie die Ausstattung es vermuten lässt. Der 1,6-Liter-Vierzylinder-Diesel stellt 136 PS zur Verfügung, die über die damals optional erhältliche DCT-Automatik an die Vorderräder geleitet werden. Aber das hat auch Vorteile, schließlich hat Hyundai den Verbrauch im Jahr 2020 mit gerade mal 4,5 Litern auf 100 Kilometer beziffert. Und das spart eine Menge Geld.