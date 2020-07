Veloster

Die erste Generation deswurde zwischen 2011 und 2016 in Deutschland verkauft. Trotz oder gerade wegen des Türkonzepts mit einer großen Fahrer- und zwei kleinen Beifahrertüren, waren die Absatzzahlen sehr gering. Im gesamten Bauzeitraum wurden hierzulande nur gut 3000neu zugelassen. Das hatte zur Folge, dass die 2018 präsentierte zweite Generation offiziell nicht mehr in Europa, sondern stattdessen auf dem Heimatmarkt und in den USA angeboten wird.Mit Sechsgang-Handschaltung beschleunigt dasin schnellen 6,1 Sekunden auf 100 km/h und schafft 250 km/h Topspeed. Erst seit 2020 bietetalternativ ein Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe iman, mit dem er in 5,6 Sekunden Landstraßentempo erreicht.