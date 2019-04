Fast 40 Prozent aller Neuwagen bei uns sind Import-Autos. Vor allem Familien schätzen sie aufgrund des guten Preis-Leistungs-Verhältnisses. Daher wählt unsere Schwesterzeitung BILD am SONNTAG (BamS) in diesem Jahr das familienfreundlichste Import-Auto. 17 stehen zur Wahl. Daraus wählen Sie, lieber Leser, ihren Favoriten. Wonach Sie wählen sollen? Allein nach Ihrem Geschmack und Ihren Vorlieben. Damit sich das Mitmachen lohnt, verlosen wir unter allen Teilnehmern eine Reise in das Thermenhotel Karawankenhof in Kärtnen. Die fünf Kandidaten mit den meisten Stimmen aller Leser kommen ins Finale – und werden im Mai von fünf Familien ausgiebig getestet und bewertet. Und dann steht der Gewinner fest!

Die 17 Kandidaten, die zur Wahl stehen, hat unser Auto-Kompetenzzentrum nominiert. Dabei galten folgende Vorgaben:

* Maximalpreis 30.000 Euro (günstigster Preis für das Modell, unverbindliche Preisempfehlung).

* Es wurden nur Modelle berücksichtigt, die 2017 und später auf den Markt gekommen sind.

* Pro Hersteller ist nur maximal ein Modell zugelassen, das Platz für fünf Personen bietet. Das familienfreundlichste Import-Auto: Die Kandidaten zur Galerie

So können Sie teilnehmen

Und so stimmen Sie ab: Klicken Sie in der untenstehenden Auflistung auf das Fahrzeugmodell, für das Sie Ihre Stimme abgeben möchten. Im nachfolgenden Form ular geben Sie Ihre Kontaktdaten ein und nehmen so am Gewinnspiel teil . Machen Sie jetzt mit und wählen Sie bis zum 22. April Ihren Favoriten. Alle Teilnahmebedingungen sowie die Datenschutzerklärung können sie hier nachlesen.

Das können Sie gewinnen

Unter allen Teilnehmern des Votings verlosen wir einen einwöchigen Aufenthalt im Karawankenhof.

Wir suchen Sie als Familien-Autotester!