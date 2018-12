E

in 29-Jähriger Autofahrer raste am 5. Dezember mit über 140 km/h über die Berliner Stadtautobahn und war damit mindestens 60 km/h schneller als erlaubt. Ohne Rücksicht auf Regeln und andere Verkehrsteilnehmer wechselte er die Spuren – als würde er ein Rennen fahren. Nach kurzer Verfolgungsjagd stoppte ihn die Polizei . Was dann passierte, ist unfassbar: Der Mann zeigte keine Spur von Reue. Frech entgegnete er, Rasen würde ihm halt Spaß machen. Dann und wann würde er mal zu schnell fahren, das sei doch nicht schlimm. Auch als die Beamten ihm die möglichen Konsequenzen aufzeigten, reagierte der Raser gleichgültig: Er habe ohnehin vier weitere Autos in der Garage.