Als einziges europäisches Land mit Autobahnabschnitten ohne Tempolimit, hört man in Deutschland recht häufig von illegalen Straßenrennen. So auch vor wenigen Tagen. Eine Gruppe Norweger war bereits in Hamburg durch zu hohe Geschwindigkeiten und dichtes Auffahren aufgefallen. Auf der A7 Richtung Süden wurden sie schließlich von der Polizei gestoppt. Unter anderem auch ein gelber Porsche GT3 RS — der mindestens optisch leicht modifiziert wurde.