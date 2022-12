(dpa/rh) Im Kampf gegen illegales Autotuning wurden in Baden-Württemberg in diesem Frühjahr und Sommer 12.400 sogenannte Autoposer kontrolliert und Hunderte teils kostspielig manipulierte Wagen beschlagnahmt oder sichergestellt. Zwischen März und Oktober wurden insgesamt 4131 Verstöße registriert, wovon in 967 Fällen die Weiterfahrt untersagt oder das Fahrzeug eingezogen wurde.