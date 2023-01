Es ist ein Neuanfang, betont Peugeot und präsentiert auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas seine Vision der automobilen Zukunft. Die ist fünf Meter lang, nur 1,35 Meter hoch und ruht auf der ab 2023 für alle E-Autos der Löwenmarke eingeführten Plattform "BEV-by-Design". In Serie soll der Inception selbst aber erst 2025 gehen.

Die Lichtsignatur ist in die zweifach verglaste Front und das Heck eingebunden, was eine ganz eigene Optik zur Folge hat.

Bildschirme in den Türen

Die ermöglicht laut Peugeot auch, mit einer einzigen Ladung 800 Kilometer zurücklegen zu können, was in etwas der Strecke von Brüssel nach Berlin entspricht. Dan der 800-Volt-Architektur kann der Inception, auch induktiv, in nur einer Minute Strom für 30 Kilometer aufnehmen, nach fünf Minuten können bereits 150 Kilometer zurückgelegt werden.

In der Silhouette soll das Inception Concept an eine Raubkatze erinnern.

Das Hypersquare-System

Für den Vortrieb sorgen zwei Elektromotoren, die jeweils an der Vorder- und Hinterachse verbaut sind. Die kombinierte Leistung liegt bei 680 PS (500 kW) und beschleunigt den Inception in nur drei Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h.

Glasflächen wie bei der NASA

Dank der großzügigen Glasflächen, die in Summe 7,5 Quadratmeter messen, und der neuen, sich an die Körperform der Passagiere anpassende Sitze, soll ein komplett neues Raumgefühl entstehen. Nach dem Wunsch von Peugeot geht es hier nicht mehr darum, sich in einem Autositz zu platzieren, sondern es geht darum, sich in das Mobiliart "einzuleben".