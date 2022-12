Eine Regel unter Radfahrenden besagt, dass man immer mehr ein Fahrrad braucht als man besitzt. Die Formel n+1 ist ein Running Gag – 8bar, ein Berliner Fahrradhersteller, schickt sich indes an, die altbewährte Formel außer Kraft zu setzen. Das Mitte ist Gravelbike, Rennrad und noch mehr in einem.

8bar Mitte mit 2-in-1-Set-up

Zunächst werden Gravelbikes ja generell als Vielseitigkeitsmeister beworben: Mit schmalen Reifen werden die Geländerenner theoretisch zu Straßenbikes. 8bar geht einen Schritt weiter beziehungsweise denkt die Transformation zu Ende. Anstatt einfach nur einen zweiten Laufradsatz mitzuliefern, hat 8bar das Mitte mit drehbaren Ausfallenden im Hinterbau und an der Gabel ausgestattet. Im Gravel-Set-up wird der Radstand länger, im Straßenmodus kürzer. Das geht, weil die Bremsscheiben des Rennrads kleiner sind, 140 statt 160 Millimeter. Somit ändert sich die Geometrie, und das Mitte wird, je nach Aufbau, reinrassiger.

Der Umbau, den wir rechts beschrieben haben, dauert mit etwas Übung am Montageständer 10 bis 15 Minuten. Also nichts, was man mal kurz vor der Ausfahrt macht, weil man doch lieber nur auf der Straße fahren möchte. Man braucht etwas Vorlauf.