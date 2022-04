Doppelt nachhaltig – so könnte das Motto von Hyundai Deutschland lauten. Denn der koreanische Autobauer will für jeden im Jahr 2022 verkauften Ionig 5 einen Baum pflanzen. "Mit dem nun wachsenden Ioniq-Wald fügen wir Hand in Hand mit unseren Kunden unserem verantwortungsvollen Handeln ein weiteres sichtbares Kapitel hinzu und unsere Ioniq 5-Kunden werden zu aktiven Klimaschützern", erklärt Hyundai-Deutschland-Chef Wang Chul Shin.