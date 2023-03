Dübendorf, unweit von Zürich. Die Auto Kunz AG ist Generalimporteur der chinesischen Marke JAC. Seit zwei Wochen steht auch ein e-JS4 auf dem Hof. Das elektrische Kompakt-SUV ist zwar auf der Bafa-Liste der förderfähigen E-Autos mit einem Nettolistenpreis von 39.995 Euro eingetragen – zu kaufen gibt es ihn allerdings momentan nur in der Schweiz. Dort beginnt er bei 35.989 Franken.

Der e-JS4 indes ist eine rein chinesische Entwicklung, auch bei genauem Hinsehen entdecken wir keine VW-Technik. Er ist also nur wirtschaftlich ein Dreiviertel-VW. Was die Kunz AG nicht daran hindert, mit dieser Tatsache offensiv zu werben. Der Hinweis "75 % VW-Gemeinschaftsunternehmen" findet sich online wie im Autohaus.

Ledersitze und übles Hartplastik

Im Auto setzen wir uns erst mal auf bequeme Ledersitze und genießen den Ausblick durch ein großes Panoramadach. Auch auf der Rückbank ist für groß gewachsene ausreichend Bein- und Kopffreiheit. Getrübt wird die Freude durch das üble Hartplastik. Elektrisch sind die Sitze nur vor- und zurückzufahren, das Lenkrad lässt sich überhaupt nur in der Höhe verstellen.

Cockpit: Display hinterm Lenkrad, 10,25-Zoll-Touchscreen plus Knopffläche, 360-Grad-Kamera.

Unter dem Touchscreen in der Mittelkonsole versuchen wir auf einem Feld mit Schaltern das Klima einzustellen. Android Auto und Apple CarPlay gehen, aber Bluetooth nicht; also Kabel ran und los. Navigieren funktioniert nur über das Smartphone.

Am klobigen Drehregler mehrmals kräftig zerren, schon steht der Schalter auf D. Tritt aufs Fahrpedal und … ein, zwei Sekunden lang passiert: nichts. Dann setzt sich der e-JS4 in Bewegung. Träge und alles andere als sportlich. Der Elektromotor treibt die Vorderachse mit 193 PS und 340 Nm an; richtig dosieren lässt sich die Leistung nicht. Die Bremsen allerdings arbeiten recht ordentlich.