Jaguar XE/Infiniti Q50: Gebrauchtwagen-Test

D a stehen sie und stehen und stehen. Inzwischen seit Monaten. FĂŒr schnellen Warenumschlag sind die beiden Mittelklasse-Limos Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Jaguar XE a stehen sie und stehen und stehen. Inzwischen seit Monaten. FĂŒr schnellen Warenumschlag sind die beiden Mittelklasse-Limos Jaguar XE und Infiniti Q50 nicht zu gebrauchen. Aber weil das Autohus bei Bremen seine Ware in großen Kontingenten einkauft, sind eben auch mal solche Exoten dabei. Was keinen interessiert, lĂ€sst uns nicht automatisch kalt, ganz im Gegenteil! Autos, die bei anderen fĂŒr stutzige Gesichter sorgen, sind uns per se sympathisch. Na klar, der Zaster spielt auch eine Rolle. Gute drei Jahre sind die beiden stilvollen Limousinen alt und haben mĂ€chtig Federn gelassen: Der Neupreis lag bei ĂŒber 50.000 Euro. Schaut man sich vergleichbare Euro-6-Diesel der deutschen Premiumhersteller an, werden fix ein paar große Scheine mehr fĂ€llig. Vor allem beim Infiniti reiben wir uns unglĂ€ubig die Augen: Nur 32.000 Kilometer und dazu ziemlich volle HĂŒtte. So etwas gibt es anderswo nicht so schnell fĂŒr deutlich unter 20.000 Euro.

Harte Kompromisse bei der Verarbeitungs- und MaterialqualitÀt

XE-Cockpit mit SkurrilitĂ€ten: Drehknopf zum Fixieren der LenksĂ€ule, wo einst ein ZĂŒndschloss war. Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Infiniti Q50 Der in "Italian Racing Red" lackierte Jaguar ist bei Weitem nicht so gut ausgestattet. Hier heißt es Platz nehmen auf gewöhnlichen Stoffsitzen, zur Sitzverstellung suchen wir vergeblich nach elektrischen Schaltern. Zwar fasziniert die Inneneinrichtung durch ihre Andersartigkeit. Doch nach der ersten Begeisterung ĂŒber das ziemlich coole Cockpit-Design kommt auch etwas ErnĂŒchterung auf. Bei der Verarbeitungs- und MaterialqualitĂ€t mĂŒssen harte Kompromisse eingegangen werden. Merkt man etwa beim Abklopfen der TĂŒrtafeln, die hohl und fragil klingen. Und sieht man bei schief eingepassten Verkleidungsteilen – das ist not amusing! Da macht der Q50 einen angemesseneren Eindruck. Die vertikal ausgerichtete Mittelkonsole mit vielen Schaltern wirkt zwar auch nicht wie aus dem Vollen gefrĂ€st. Dennoch fĂŒhlt und sieht man, dass die Konstrukteure bei der Einrichtung und Gestaltung von Ambitionen angetrieben wurden, die ĂŒber das qualitative Durchschnittsmaß der Mittelklasse hinausgehen. Der Haptik-Punkt geht nach Japan!

Der XE wirkt agiler als eine Mercedes C-Klasse

Ausfahrbarer Automatikschalter des XE defekt? Der Tausch kostet 785 Euro. Technische Daten Jaguar XE 20d Infiniti Q50 2.2d Motor Vierzylinder, Turbo, vorn lĂ€ngs Vierzylinder, Turbo, vorn lĂ€ngs Ventile/Nockenwellen 4/2 4/2 Hubraum 1999 cmÂł 2143 cmÂł Leistung 132 kW (180 PS) bei 4000/min 125 kW (170 PS) bei 4200/min Drehmoment 430 Nm bei 1750/min 400 Nm bei 1600/min Höchstgeschw. 228 km/h 230 km/h 0–100 km/h 8,3 s 9,0 s Tank/Kraftstoff 56 l/Diesel 74 l/Diesel Getriebe/Antrieb Achtstufenaut./Hinterrad Siebenstufenaut./Hinterrad LĂ€nge/Breite/Höhe 4672/1850/1416 mm 4800/1820/1445 mm Kofferraumvolumen 455 l 500 l Leergewicht/Zuladung 1648/487 kg 1788/462 kg Die Stunde der Briten schlĂ€gt aber, sobald der Automatik-Drehknopf aus seiner Versenkung hochfĂ€hrt. Ein interessantes Feature, doch es dauert gefĂŒhlt zu lange, bis wir endlich auf "D" drehen und davongleiten können. Das beherrscht der XE 20d allerdings auch nach ĂŒber 100.000 Kilometern ganz vorzĂŒglich. Die flott und vornehm waltende Achtstufenautomatik stammt von ZF, passend dazu zĂŒndelt der 430 Newtonmeter starke Diesel fein weggedĂ€mmt im Hintergrund vor sich hin. Erst bei nachdrĂŒcklicher Leistungsabfrage gurgelt der Vierzylinder kerniger – so muss das sein! Das Fahrwerk ist zwar straffer abgestimmt, aber keinesfalls mit zu ĂŒbertriebenem Sportsgeist versehen. Trotzdem legt sich der gut 1,6 Tonnen schwere XE sportlich in Kurven, wirkt dabei sogar agiler als eine Mercedes C-Klasse. Das liegt auch an der fast ausgeglichenen Gewichtsverteilung und der prĂ€zisen, aber nicht nervösen Lenkung. Mit dieser gekonnten Mischung aus Sport und Komfort haben die Briten den Nagel auf den Kopf getroffen, das bekommen andere auch nicht besser hin.

Infiniti-Besitzer werden weiterhin durch HĂ€ndler betreut