Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Jaguar XJ "Möchtest du ihn kaufen?", will der holländische Verkäufer durch die geschlossene Seitenscheibe wissen. Wir sind in den Niederlanden, und ich sitze in einem 1995er Jaguar XJ6 . Einer Luxusoase mit weichem Leder und poliertem Wurzelholz. Der Honda Civic, mit dem wir angereist sind, wirkt im Vergleich wie ein nüchternes Mobilheim neben dem Buckingham Palace. Vibrationsfrei und annähernd lautlos summt der herrliche 3,2-Liter-Reihensechszylinder unter der endlos langen Haube vor sich hin.

Trotz 316.000 Kilometern auf dem Tacho kein Geklapper

Willkommen im Gentlemen's Club. Die vielen Kilometer hat das edle Cockpit gut überstanden. Ich atme den typischen Jaguar-Geruch ein, der mich umgibt. Warum fuhr ich überhaupt mal was anderes? Meine früheren Jaguar waren allesamt zuverlässig und liefen im Teillastbereich problemlos mit weniger als zehn Litern. Wieder klopft der Kerl ans Fenster. Okay, es muss was gemacht werden. Der linke Endtopf ist fertig, die vorderen Stoßdämpfer am Ende, und der erste Rost frisst sich durch die Ecken des hinteren Scheibenrahmens. Typisch Jaguar. Aber das ist alles machbar. Motor und Getriebe dagegen laufen perfekt. Weil 1994 mit dem Modellwechsel von XJ40 zu X300 auch die teure und anfällige Niveauregulierung wegfiel, droht auch hier kein Stress. Bei der Elektrik stellte Jaguar großflächig von Lucas auf Hella um. Ein Riesengewinn für die Zuverlässigkeit. Eben bei der Probefahrt hatte die große Limousine trotz 316.000 Kilometern auf dem Tacho keine Geräusche gemacht, ging lautlos über alle Unebenheiten. Kein Klappern, kein Knistern, kein Gepolter. Das können BMW 7er oder Mercedes S-Klasse aus der Zeit nicht besser. Mit hochgezogenen Schultern tippelt der Verkäufer draußen in der Kälte hin und her.

Nichts ist nachhaltiger, als ein gebrauchtes Auto aufzufahren

Drinnen lasse ich den elektrischen Sitz etwas nach hinten summen. Als Youngtimer verlangt die Versicherung mit Teilkasko nur 139 Euro im Jahr. Weniger als für die meisten Kleinwagen. Dank Euro 2 hält sich auch die Steuer mit 242 Euro jährlich im Rahmen. Das grüne Gewissen hat eh längst sein Okay gegeben. Ja, so ein XJ6 ist groß, schwer und nicht wirklich sparsam. Am Ende aber gibt es nichts Nachhaltigeres, als ein bereits produziertes Auto aufzufahren. Im Fall des Jaguar stellt das auch kein großes Opfer dar. Durchrepariert und mit frischem TÜV wird dieser hier maximal 2500 Euro kosten. Ich öffne die Tür und rufe dem erleichterten Verkäufer zu: "Ich nehm ihn."