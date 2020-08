T

Jeep Renegade

Fiat 500X

Renegade

Gebrauchtwagen mit Garantie 11.999 € Jeep Renegade 1.6 l Longitude E-torQ 5MT 110PS, Benzin 53.850 km 53.850 km 81 kW (110 PS) 81 kW (110 PS) 11/2016 11/2016 Anfragen Jeep Renegade 1.6 l Longitude E-torQ 5MT 110PS, Benzin + Zum Inserat Benzin, 6.1 l/100km (komb.) CO2 145 g/km* In Kooperation mit

reue AUTO BILD-Leser mögen sich erinnern: 2015 wurde dervom Schwester-Magazin ALLRAD in der Kategorie "Importwertung Geländewagen und SUVs bis 30.000 Euro" zum "Auto des Jahres" gewählt. Sein zweiter großer Erfolg nach der Top-Wertung beim Euro-NCAP-Crashtest im Jahr zuvor.Der, gerade in der Frontantriebsversion, ist kein typischer Jeep, nur in der Ausstattungslinie Trackhawk taugt er ernsthaft als Geländewagen. Heutzutage aber verkauft es sich bekanntermaßen besser als flottes SUV. Und das ist der Renegade in jedem Fall, wobei "flott" hier vor allem für die gefällige Optik steht. Jetzt steht ein Jeep Renegade 1.6 E-torQ in der gehobenen Longitude-Ausstattung zum Verkauf – und das richtig günstig. Der Händler bietet das kompakte SUV für schlanke 11.999 Euro an!Günstig ist das vor allem, weil der Wagen so jung ist, imwurde. Und viel gelaufen ist er auch nicht:stehen auf dem Tacho. Der dritte Grund sticht sofort ins Auge: Der bullige Jeep ist inlackiert und damit ein echter Hingucker.