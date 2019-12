Jeep Wrangler: Dieser gebrauchte JK lohnt sich

n Zeiten des SUV-Booms, Offroad-Beplankung und Namenszusätzen wie Alltrack oder AllTerrain, werden echte Geländewagen regelrecht von den asphaltierten Straßen verdrängt. Doch da wollen die Väter des SUV-Erfolgs auch nicht hin. Diese robusten Fahrzeuge sind am liebsten dort unterwegs, wo andere längst stehen- oder steckenbleiben.Wem der kultige Kraxler als Neuwagen zu teuer ist, der findet auf dem Gebrauchtwagenmarkt mitunter richtig gute Angebote.Die von 2007 bis 2013 gebaute Baureihe JK gab es als Zweitürer, sowie als Viertürer mit dem Namenszusatz Unlimited. Unser entdecktes Exemplar ist der Wrangler 2.8 CRD Unlimited Sahara, der nicht nur vier Türen, sondern auch extraviel Platz aufgrund des langen Radstandes bietet. Bis zu fünf Personen können nicht nur komfortabel sitzen, sondern auch sehr viel Gepäck mitnehmen. Im kastenförmigen Kofferraum des Wrangler JK können bis zu 498 Liter durch die große Öffnung verstaut werden.

Rustikaler Charme trifft Komfort: Der Innenraum des Wrangler ist funktional und bequem, dennoch nicht weichgespült.

Angetrieben wird dieser Jeep von einem 200 PS starken Vierzylinderdiesel mit 2,8 Litern Hubraum. Der Selbstzünder treibt den rund zwei Tonnen schweren Jeep ordentlich an. Tempo 100 erreicht der Allradler in unter 12 Sekunden, der Verbrauch soll dabei bei durchschnittlich 8 Litern liegen.An Bord des Wrangler 2.8 CRD Unlimited Sahara befindet sich eine Klimaautomatik, elektrische Fensterheber, Navi , ein Multifunktionslenkrad sowie Sitzheizung. Der scheckheftgepflegte Jeep erhält zudem eine frische HU/AU.Die Laufleistung ist dabei mit 73.000 Kilometern in Ordnung.