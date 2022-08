Hier beantworten wir Ihnen die wichtigsten Fragen zum Thema Dienstrad

Über welchen Zeitraum kann ich ein Fahrrad leasen? Pfeil Der Finanzierungszeitraum beträgt 36 Monate. Deshalb sind befristet Angestellte, Auszubildende und ähnliche Arbeitsverhältnisse meist von einem Dienstrad-Programm ausgeschlossen. Was im Falle einer vorzeitigen Kündigung des Angestelltenverhältnisses passiert, muss der Arbeitgeber im Vorfeld regeln.

Welche Voraussetzungen müssen für Fahrradleasing erfüllt sein? Pfeil Ihr Arbeitgeber muss einen Rahmenvertrag mit einem der Jobfahrrad-Anbieter abschließen. Weitere Bedingungen kann der Arbeitgeber gegenüber seinen Angestellten festlegen: welche Fahrradtypen man auswählen kann, wie hoch der minimale und der maximale Kaufpreis ist und für welche Angestelltengruppen das Programm angeboten wird.

Welche Fahrradtypen kann man leasen? Pfeil Es muss kein rein funktionales Citybike sein. Grundsätzlich kann man ebenso Sportgeräte wie Rennräder und Mountainbikes oder auch Lastenräder leasen – jeweils mit und ohne E-Unterstützung. Eine Ausnahme bilden die als Kraftfahrzeuge klassifizierten S-Pedelecs, die bis 45 Stundenkilometer Tretunterstützung leisten. Wichtig: Manchmal kooperieren Hersteller und Händler mit bestimmten Leasinganbietern. So können zum Beispiel Bikes der angesagten Versandmarke Canyon nur über den Anbieter Jobrad geleast werden.

Welche Serviceleistungen und Versicherungen gibt es? Pfeil Alle Dienstradanbieter werben mit Rundum-sorglos-Paketen, oft inklusive Inspektion und Austausch von Verschleißteilen wie Kette, Bremsbelägen oder Reifen. Insbesondere als Pedelec-Fahrer sollten Sie einmal im Jahr in die Werkstatt zum Check-up. Hier lohnt sich der Blick ins Kleingedruckte: Achten Sie darauf, dass nicht nur die Bremsen inkludiert sind, sondern auch länger haltbare Teile wie Ritzelpaket und Reifen. Selbiges gilt beim Thema Versicherung: Vollkasko ist in der Regel inklusive, ebenso Diebstahlschutz. Dort geben sich die Versicherungen oft kulant. Einige zahlen auch, wenn das Rad über Nacht draußen steht oder wenn Sie es nur mit einem einfachen Rahmenschloss sichern. Seien Sie sich darüber im Klaren, dass Servicepakete und Versicherungen als Pflichtbestandteile in den Kalkulationen der Anbieter auftauchen. Anders gesagt: Dadurch, dass Rundumservice großzügig in die Gesamtkosten eingerechnet wird, steigt auch die Ersparnis, mit der gegenüber einer Einzelanschaffung von Fahrrad und Servicepaket geworben werden kann. Wichtig überdies für Sportfahrer: Nicht alle Versicherungen decken Schäden ab, die bei Rennen entstehen können.

Was passiert nach der Leasinglaufzeit mit meinem Rad? Pfeil Laut Leasingvertrag müssen Sie Ihr Fahrrad oder E-Bike nach Ablauf der 36 Monate wieder zurückgeben. In der Regel handeln die Leasinganbieter im Sinne ihrer Kunden und bieten an, das Rad zum Restwert abzukaufen. Achtung: Auch der Restwert wird versteuert. Vertraglich zugesichert werden darf der Kauf nach drei Jahren Nutzung aus steuerrechtlichen Gründen jedoch nicht.

Wie groß ist der Aufwand für mich? Pfeil Es liegt im Interesse der Dienstradanbieter, den Aufwand für die Mitarbeiter ihrer Kunden so gering wie möglich zu halten. Wie beim normalen Radkauf sollten Sie sich beim Händler informieren, welches Rad in welcher Größe und mit welcher Ausstattung zu Ihren Bedürfnissen passt. Auch der Onlinekauf ist möglich. Viele Leasinganbieter haben dafür sogar eigens eingerichtete Portale, bei denen man bequem sein Wunschrad und die Serviceoptionen auswählen kann.

Welches Zubehör kann ich mitbestellen? Pfeil Als leasingfähiges Zubehör gilt, so die Faustregel, alles, was fest am Fahrrad verbaut werden kann: Schutzbleche, Gepäckträger, Flaschenhalter, Körbe, Kindersitze und auch ein Schloss. Wichtig ist, dass der Fahrradhändler eine Rechnung für das Gesamtpaket ausstellt. Deswegen kann Zubehör nicht nachträglich in den Leasingvertrag aufgenommen werden.

Wo ist der Haken? Pfeil Steuerliche Förderung, großzügige Preisnachlässe und Rundumservice: Sein Traumrad via Bikeleasing anzuschaffen ist verlockend. Doch das Modell ist nicht unumstritten. Insbesondere die Gewerkschaften sind gegen die Entgeltumwandlung. Die Rechnung werde zulasten der Renteneinzahlungen und der Sozialkassen gemacht. Dadurch sei, so die Argumentation von Ver.di & Co, Fahrradleasing in erster Linie ein Konjunkturprogramm für die Fahrradbranche und ein Sparmodell für Unternehmen.

Woran erkenne ich ein gutes Angebot? Pfeil Als Angestellter haben Sie keine Auswahl, sondern müssen den Anbieter nehmen, mit dem Ihr Arbeitgeber einen Rahmenleasingvertrag hat. Dies kann die Auswahl für bestimmte Marken oder Händler deutlich eingrenzen. Einen ersten Hinweis auf die Kosten erhalten Sie bei den Leasingrechnern der jeweiligen Jobradanbieter. Ein Leasingangebot ist desto interessanter, je mehr Leistungen der Arbeitgeber finanziert, also Service und Versicherungen. Im Optimalfall übernimmt Ihr Arbeitgeber sogar einen Teil der Leasingrate.

Welche Alternativen gibt es? Pfeil Natürlich den klassischen Fahrradkauf, im Laden oder online. Zwar müssen Sie dafür sparen, einen Kredit aufnehmen oder einmalig tief in die Kriegskasse greifen – dafür gehört das Fahrrad dann auch wirklich Ihnen. Beim Leasing gilt, dass Sie nur zum festgelegten Preis kaufen, als Endkunde indes können Sie Rabatt aushandeln oder ein vergünstigtes Vorjahresmodell kaufen.

Für wen lohnt sich das Dienstfahrrad-Modell? Pfeil Das Dienstradleasing bringt Menschen aufs Fahrrad. Klar, davon profitieren die Umwelt und die Volksgesundheit, außerdem wird der Verkehr auf den Straßen entlastet. Über mehr verkaufte, auch höherwertige, Fahrräder sowie Servicedienstleistungen freuen sich natürlich die Fahrradindustrie und der Handel. Für Arbeitgeber ist das Angebot ebenfalls interessant: Nicht nur macht es das Unternehmen für potenzielle Angestellte interessanter, Radleasing verringert auch die Sozial- und Rentenabgaben auf dem Gehaltszettel. Die Leasinganbieter selbst verdienen über Pauschalen mit Partnerhändlern oder über Anteile an den Leasingraten. Hinter manchem Dienstfahrradanbieter wie Eurorad oder Lease a bike stehen große Radkonzerne, die so den Absatz ihrer eigenen Räder ankurbeln möchten. Nicht zu vergessen auch die Versicherer, die von Einkünften aus Radversicherungen profitieren. Überdies gibt es im Branchenumfeld Unternehmen, die sich auf den Handel mit gebrauchten Leasingfahrrädern spezialisiert haben.