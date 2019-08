D

ie Debatte um TV-Star JP Kraemer, vielen bekannt als JP aus der TV-Sendung "PS-Profis", und seine angeblich zu lauten Testfahrten auf dem Gelände der Ladungssicherung Selm geht weiter. Jetzt meldete sich ein "Youtuber" zu Wort. In einem Video bewertet "The real Blueberry" die Anwohner-Kritik und lässt durchblicken, dass er davon nicht allzu viel hält. Der Mann bezweifelt, dass der Lärmpegel durch die JP-Testfahrten merklich gestiegen sei. Außerdem zeigt er ein Satellitenbild der LaSiSe-Teststrecke, will so deutlich machen, dass das Gelände kaum direkte Anwohner habe. Die Reaktionen der User auf das Video sind gemischt. Während einige dem "Youtuber" (2000 Abonnenten) zustimmen, kritisieren andere, er wolle mit dem Video nur Aufmerksamkeit auf sich lenken.