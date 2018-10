Karmann Dexter 555: Wohnmobil-Test

Puzzlearbeit: Der Umbau der Sitzgruppe dauert. Mit etwas Übung geht das aber schneller.

Eine lange Serienausstattungsliste, die nicht nur Familien erfreut. Im Grundpreis sind enthalten: Zentralverriegelung, beheizter Abwassertank, isolierte Wasserleitungen, ein Kühlschrank mit immerhin 109 Litern. Dach und Seitenwände sind gut isoliert – damit ist der Dexter auch wintercampingtauglich. Dazu kommen noch Fahrerhausteppich, elektrische Trittstufe und Ersatzrad. Vor allem hat er Schlafmöglichkeiten für bis zu sechs Personen. Wie das geht? Zwei Personen schlafen im Heckquerbett, das allerdings mit zwei Nachteilen aufwartet: So federt der Lattenrost nur im mittleren Bereich der Liegefläche. An Kopf- und Fußende dient nur ein Brett als Unterlage. Zudem steckt die Heizung unter dem Bett, was vor allem in der kalten Jahreszeit störend laut sein kann. Zwei weitere Schlafgelegenheiten bietet das elektrische Hubbett über der Sitzgruppe. Dort ist die ganze Liegefläche mit Lattenrost unterfedert, und es gibt ein Netz, das vor dem Herunterfallen schützt. Und zu guter Letzt gibt es einen Schlafplatz für zwei Personen in der umgebauten Sitzgruppe unter dem Hubbett. Dieses Nachtgemach eignet sich vor allem für Kinder.