Kastenwagen mit Heckbädern: Wohnmobil-Test

n der großen Campingwelt sind sie selten anzutreffen und doch so praktisch: Kastenwagen mit Heckbädern. ­Wenn sich Klo und Dusche hinten im Wagen befinden, bleibt mehr Platz zum Wohnen. Wir gucken uns die Kastenwagen­-Spezialisten genauer an! Zum Vergleich treten an: drei Fahrzeuge von Herstellern mit reichlich Erfahrung im Kastenwagenausbau. La Strada mit dem Avanti H Plus, der im hessischen Echzell gefertigt wird. Dazu der Karmann Dexter 595 und der StarCamper von Campingbus­Spezialist Reimo. Während La Strada und Karmann auf Basis des Fiat Ducato rollen, fährt der Reimo auf VW Crafter . Kompakt sind sie alle, durch ihre Hochdächer mit 2,70 und 2,89 Metern aber recht luftig. Wer das Bad am besten neu erfunden hat? Das sehen Sie in der Bildergalerie!