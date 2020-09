Zubehör für autarkes Campen Porta Potti Preis*: ab 61,98 Euro Mobicool B40 Kompressor-Kühlbox Preis*: 203,73 Euro ECO-WORTHY 120W faltbares Solarpanel Preis*: 149,99 Euro Campingkocher Preis*: 68,09 Euro Güde Stromerzeuger GSE 5501 Preis*: 1112,03 Euro Biolan Simplett Bio Trockentoilette Preis*: 339,95 Euro *Preise: Stand 20.08.2020 *Preise: Stand 20.08.2020

Das haben auch die Hersteller erkannt und zeigen eine immer größere Vielfalt im Segment der Kastenwagen. Manche von ihnen zeigen ihre Premieren auf dem Caravan Salon 2020 . Dabei wird klar: Vor allem Aufstelldächer gewinnen an Bedeutung. So zeigen mit Knaus, Karmann, Malibu und Westfalia gleich drei Ausbauer neue Campingbusse mit Aufstelldach. Auf welche Kastenwagen-Neuheiten man sich freuen kann, zeigt AUTO BILD in der Bildergalerie.