Laut einer Überblicksstudie des ifo-Instituts kurbeln derlei Maßnahmen kurzfristig die Autoverkäufe an, mittelfristig würden aber kaum mehr Fahrzeuge abgesetzt. So hätten viele Verbraucher wegen der Abwrackprämie in der Wirtschaftskrise 2008/2009 den ohnehin geplanten Autokauf lediglich vorgezogen. "Auf die Party folgte jedoch der Kater", so Studienleiter Felix Rösel. Kaufprämien für Autos könnten außerdem zum Minusfaktor in anderen Branchen werden. Rösel: "Wer den Autokauf vorzieht, hat in dem Moment weniger Geld für Möbel."