Großstädte mit den schlechtesten Schadensbilanzen

D er KFZ-Versicherung , also Haftpflicht, er Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft hat seine Regionalklassen-Statistik veröffentlicht, die die Schadensbilanz im Autoverkehr der 413 Zulassungsbezirke in Deutschland in einem mathematisch errechneten Index wiedergibt. Unterteilt wird diese Bilanz in die verschiedenen Formen der, also Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko . Auch Fahrverhalten, Straßenverhältnisse oder Anzahl zugelassener Fahrzeuge spielen bei der Einteilung in Regionalklassen eine Rolle. Die Stadt mit der schlechtesten Schadensbilanz ist zum wiederholten Mal die Bundeshauptstadt Berlin.



Berlin hält den Spitzenwert der Haftpflicht-Schadensbilanz mit 135,7 und erreicht damit die höchste bzw. schlechteste Regionalklasse 12. Zu den weiteren Schlusslichtern bei der KFZ-Haftpflicht gehören Offenbach, Ingolstadt und Wiesbaden mit Schadensbilanzwerten um die 130. Auch Augsburg, Hamburg, München und Kassel erreichen hohe Schadensbilanzen. Die niedrigsten Unfallraten gibt es hingegen in Cottbus und Schwerin, den einzigen Städten in der Regionalklasse 1. Auch Rostock und Münster schaffen es immerhin noch in die Regionalklasse 2.



Über einen positiven Wert im Bereich Vollkasko darf sich Paderborn freuen. Auch Oldenburg, Münster, Gütersloh, Erlangen und Hamm sind in die niedrigste Regionalklasse eingruppiert – auch wenn Autofahrer in diesen Regionen auf keinen Fall ihre Versicherung kündigen sollten. Am oberen Ende der Skala mit der schlechtesten Schadensbilanz befindet sich erneut Berlin. Ebenfalls in der höchsten Regionalklasse für KFZ-Vollkasko sind die Städte Hamburg, Augsburg, Ulm, Leipzig, Pforzheim und München.

Immerhin: Im Bereich der Teilkasko konnten sich die Berliner Werte verbessern, trotz Spitzenplatz hat sich die Regionalklasse hier von elf auf zehn verbessert und insgesamt schnitten, angeführt vom Bezirk Ostallgäu, 39 Zulassungsbezirke schlechter als die Hauptstadt ab. Vergleichsweise hohe Werte verbuchten hier auch Cottbus, Aachen, Köln und Chemnitz.