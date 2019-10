Kfz-Versicherung: Beamtentarife

V

iele Kfz-Versicherungen bieten für Beamte vergünstigte Tarife an, die sogenannten Beamtentarife, auch verkürzt B-Tarife genannt. Es gibt sie sowohl in Haftpflicht- als auch in Teilkasko und Vollkaskotarifen.Wie hoch der Rabatt für jeden einzelnen ausfällt, ist jedoch auch vom jeweiligen Beruf abhängig: Bei Lehrern richtet sich der Tarif zum Beispiel auch nach der Besoldungsstufe. Übrigens gibt es die Beamtentarife nicht nur bei der Kfz-Versicherung: Auch andere Versicherungen gewähren rabattierte Preise für Beamte.