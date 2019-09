W

ie teuer die Kfz-Versicherung ist, hängt von zahlreichen Faktoren ab. Neben Fahrzeug und Versicherungsumfang können unter anderem auch der Beruf, die Anzahl der Fahrer oder der Stellplatz des Wagens eine Rolle spielen. Und natürlich der Schadenfreiheitsrabatt des Halters. Je länger man unfallfrei unterwegs ist, desto günstiger wird die Versicherung – zumindest ist das bei Haftpflicht und Vollkasko so, also den Versicherungen, deren Risiko man mehr oder weniger selbst in der Hand hat. Von dieser Schadenfreiheitsklasse können unter Umständen auch andere profitieren.