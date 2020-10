Steigende Prämien für SUV-Fahrer, Kleinwagenbesitzer profitieren

m öffentlichen Diskurs haben SUV-Fahrer zuletzt viel einstecken müssen. Im Vordergrund stehen dabei die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer bei Unfällen oder die eher negativ ausfallende Umweltbilanz der großen, stadtuntauglichen Sportgeländewagen. Bislang hat dies auf die Beliebtheit von SUVs zwar kaum oder gar keine Auswirkungen gehabt, in Zukunft werden deren Besitzer aber bei dernoch tiefer in die Tasche greifen müssen. Kleinwagenbesitzer hingegen können aufatmen.

Versicherungsbeiträge setzen sich in Deutschland aus einer Vielzahl von Faktoren zusammen und unterscheiden sich je nach Versicherungstyp. In der KFZ-Haftpflicht werden Fahrzeuge in eine von sechzehn Klassen eingestuft – ausgehend von Häufigkeit und Volumen der durchschnittlichen damit verursachten Schäden. Bei Teil- und Vollkasko , die jeweils eine Vielzahl von weiteren Schäden wie auch möglichen Diebstahl mitversichern, gibt es vierundzwanzig bzw. fünfundzwanzig Typkategorien. In den unteren, günstigeren Kategorien befinden sich oft Kleinwagen und preiswerte Fahrzeuge, SUVs und Modelle der Oberklasse decken die teureren Kategorien ab.