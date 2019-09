I

n der Regel wird die Kfz-Versicherung jährlich im Voraus gezahlt. Aber der Betrag meist mehreren Hundert Euro reißt dann gleich zu Jahresbeginn ein ziemliches Loch in die Kasse. Deswegen bietet mittlerweile jede Kfz-Versicherung ihren Kunden unterschiedliche Zahlweisen an. Sie können Ihre Beiträge monatlich, quartalsweise oder jährlich zahlen. Einige Versicherer bieten auch die halbjährliche Zahlweise an, während andere die Option auf monatliche oder quartalsweise Abbuchung nicht im Programm haben. Aber:. Als Faustregel kann man sich merken: Je kleinteiliger die Zahlungen, desto höher ist letzten Endes die Summe, die man für die Kfz-Versicherung zahlen muss. Die monatliche Zahlweise ist also in der Summe teurer, als die jährliche Zahlung des Beitrags.