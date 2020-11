Immer mehr Versicherungsabschlüsse passieren über das Internet

D as Thema Versicherung ist für viele Menschen enorm wichtig. Schließlich möchte niemand im Schadensfall auch noch auf Kosten sitzen bleiben. Die Art und Weise, wie Versicherungen abgeschlossen werden, scheint sich aktuell allerdings deutlich zu verändern.

Ein Grund für diese Veränderung dürfte das Coronavirus sein. Denn natürlich blieb auch der Versicherungsmarkt nicht von den Folgen der weltweiten Pandemie verschont. Dies geht aus der neustenmit dem Titel „The Future of Home and Motor Insurance: What do Customers want?” hervor. In der Studie wurden insgesamt 8.000 Menschen aus acht verschiedenen Ländern nach ihren Präferenzen in den Bereichen Hausrat-, Wohngebäude- undbefragt. Wie die Studie ergab, entschieden sich immer mehr Verbraucher dazu, ihre Versicherungen über das Internet abzuschließen. Lange Zeit war dies alles andere als üblich. Zwar nutzen viele Kunden beispielsweise für denoft das Internet, die eigentlichewurde dann aber meist in einer Filiale vor Ort abgeschlossen.