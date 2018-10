Kia Ceed: Kaufberatung

W ie oft denken Sie über den Lichtschalter in Ihrem Auto nach? Bei uns in der Redaktion führt das kleine Ding immer wieder zu Diskussionen zwischen Traditionalisten und Progressiven. Erstere fahren konsequent mit Abblendlicht und bringen den Schalter nach jeder Fahrt in die Null- oder Off-Stellung, Letztere fahren auf Auto – für Automatik. Natürlich haben die Altmodischen recht – nicht nur, weil der Autor zu ihnen zählt, sondern auch, weil Tagfahrlichter zwar aufregende Lichtsignaturen an der Fahrzeugfront erzeugen, die Heckpartie aber in den meisten Fällen unbeleuchtet bleibt. Ein Sicherheitsmanko, speziell in der Dämmerungsphase, wenn die eine oder andere Lichtsensorik noch keinen Anlass sieht, auf Abblendlicht umzuschalten. Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Kia cee'd ie oft denken Sie über den Lichtschalter in Ihrem Auto nach? Bei uns in der Redaktion führt das kleine Ding immer wieder zu Diskussionen zwischen Traditionalisten und Progressiven. Erstere fahren konsequent mit Abblendlicht und bringen den Schalter nach jeder Fahrt in die Null- oder Off-Stellung, Letztere fahren auf Auto – für Automatik. Natürlich haben die Altmodischen recht – nicht nur, weil der Autor zu ihnen zählt, sondern auch, weil Tagfahrlichter zwar aufregende Lichtsignaturen an der Fahrzeugfront erzeugen, die Heckpartie aber in den meisten Fällen unbeleuchtet bleibt. Ein Sicherheitsmanko, speziell in der Dämmerungsphase, wenn die eine oder andere Lichtsensorik noch keinen Anlass sieht, auf Abblendlicht umzuschalten.

Den Totwinkelwarner gibt's nur für die beiden teuersten Linien

Video: Kia Ceed (2018) 1200 Kilometer im neuen Ceed Zur Videoseite Kia bricht nun mit dieser Unsitte, wenngleich auf halbherzige Art, der wir noch an anderen Stellen begegnen. Der Kompakte bekam LED-Rückleuchten, die auch im Tagfahrmodus Licht emittieren – aber erst ab der dritten Ausstattungslinie Vision (4200 Euro). Zeitgemäße LED-Hauptscheinwerfer gibt es nur in Verbindung mit den beiden darauf folgenden Toplinien Spirit oder Platinum Edition. Aber bevor wir den Ceed von hinten aufzäumen, fangen wir bei der Basis an: Die heißt Attract, steht ausschließlich für den Basisbenziner zur Verfügung und gibt mit ihrem UVP von 15.990 Euro den Preisbrecher. Im Kompaktumfeld bietet diese Linie nichts Besonderes, abgesehen vom voreilig agierenden Spurhaltehelfer. Während dieser in allen Linien an Bord ist, bietet Kia den bei vielen Käufern sehr gefragten Totwinkelwarner nur für die beiden teuersten Ausstattungen an. Vermarktung sticht Sicherheit, wieder so eine Halbherzigkeit. Wer den deutlich relevanteren Helfer will, muss sich mehr als 7000 Euro und zwei Linien von der Basis entfernen.

Vision bringt viele Extras mit, maximale Absicherung bietet Spirit

Das funktionale Cockpit passt den meisten Fahrern. Der 8-Zoll-Touchscreen (ab Vision) kostet 1580 Euro, die Topausstattung bringt ihn mit. Die beiden übergangenen Linien heißen Edition 7 (+ 2000 Euro) und Vision (+ 4200 Euro). Erstere erweitert die Basis um größere Bremsscheiben, Start-Stopp-Automatik, variablen Ladeboden sowie eine Klimaanlage (sonst 990 Euro). Abgesehen von dem Mehr an Sicherheit, viel Geld für wenig. Dazu bietet Edition die Möglichkeit, nette Extras im 1190 Euro teuren Emotionpaket zu erstehen, wie 7-Zoll-Touchscreen, Nebelscheinwerfer, Parkpiepser am Heck, Rückfahrkamera. Oder Sie greifen zu unserer Empfehlung Vision, die sämtliche bis hier genannten Extras mitbringt. Wer auf maximale Absicherung setzt, kommt um Spirit nicht herum, weil erst hier alle Assistenten, teils gegen weiteren Aufpreis, verfügbar sind. Die Linie ist aber erst ab dem 120-PS-Turbobenziner wählbar und liegt so bereits 7700 Euro über dem Basispreis. Mit der Platinum Edition erhielten Sie die Ceed-Vollausstattung. Wenngleich die Ausstattungsumfänge der beiden zuletzt behandelten Linien beeindruckend sind, können wir uns mit ihnen aufgrund der Preisexplosion kaum anfreunden.

Der stärkste Benziner taugt zum kleinen Sportler