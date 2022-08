Der Kia Optima Sportswagon 1.7 CRDi Spirit hat zwei Vorbesitzer und trägt die Außenfarbe "Aurora Black Pearl". Erstmals zugelassen wurde der Kombi im Mai 2017 – damit ist der Koreaner jetzt etwas über fünf Jahre alt. In dieser Zeit hat der Diesel den geräumigen Kombi 46.000 Kilometer bewegt. Bei Weitem nicht genug, um Motor und Getriebe an ihre Grenzen zu bringen.

Der Sportswagon mit dem 141 PS starken Selbstzünder wird per manuellem ein Sechsganggetriebe geschaltet, der Vierzylinder stellt sein maximales Drehmoment von 340 Nm bereits ab 1750 Umdrehungen pro Minute bereit. Die niedrigen Drehzahlen helfen auch, den Verbrauch niedrig zu halten: Im Jahr 2017 hat Kia den (NEFZ-)Verbrauch des Sportswagon 1.7 CRDi mit 4,6 Litern auf 100 Kilometer angegeben. Maximal kann 200 km/h schnell fahren.

Das hier angebotene Modell wurde in der damals für diese Motorisierung zweithöchsten Ausstattungsvariante "Spirit" bestellt. Wer Kia kennt, weiß, was das bedeutet: Der Optima Sportswagon ist mit allen Features ausgestattet, die man auch bei einem Neufahrzeug nicht missen möchte. So darf sich der neue Besitzer auf eine 360-Grad-Kamera, LED-Scheinwerfer, eine elektrische Heckklappe, ein Navigationssystem mit Touchscreen und vieles mehr freuen. Sogar belüftete Ledersitze sind an Bord des Optima.