Fans des kompakten Koreaners, die noch ein wenig mit der Elektromobilität fremdeln, können sich auf dem Gebrauchtwagenmarkt immer noch sehr gut erhaltene Soul-Exemplare mit Verbrennungsmotor an Bord zu einem kleinen Preis sichern. So wie dieses Kompakt-SUV in der damaligen Top-Motorisierung in Leipheim.