Kia Sportage: Allrad-SUV mit 184 PS zum Schnäppchenpreis!

Schnörkelloses Cockpit. Das Platzangebot im Innenraum ist ordentlich. ©Gottfried Schultz Automobilhandels SE/heycar

Kia Sportage

Sportage

Dieauf den Markt und legte optisch das Mauerblümchen-Image der Vorgänger ab. Auch technisch kann der in Deutschland entwickelte und in der Slowakei gebautemit seinen europäischen SUV-Kollegen mithalten. Der TÜV zieht ein durchwachsenes Fazit.– alles in Ordnung. Auch der. Die Lenkgelenke und Achsaufhängung sind dagegen in jedem Jahrgang überdurchschnittlich oft mit Mängeln behaftet. Das Abblendlicht ist schon mal verstellt, die. Vereinzelt wird’s auch hinten dunkel, und der Blinker zickt. Bei der Funktion der Fußbremse zeigt der Sportage durchweg Fehlerhäufigkeiten, die dem Durchschnitt entsprechen. Bei den, die Feststellbremse ist in allen Jahrgängen zu oft Grund für Ärger. Bremsleitungen und -schläuche werden jedoch gar nicht beanstandet. Bei Auspuff und AU bleibt der Koreaner absolut unauffällig, der Antrieb neigt bei der zweiten HU aber übermäßig oft zum Kleckern. Ölverlust wird fast doppelt so oft moniert wie bei den übrigen Prüflingen. Weitere gebrauchte Kia Sportage mit Garantie gibt es hier