Das Basismodell Attract kommt ohne Navi und Klimaautomatik. Dafür gibt's reisetaugliche Sitze.

Technische Daten Motor Vierzylinder/vorn quer Ventile/Nockenwellen 4/2 Hubraum 1591 cm³ Leistung 97 kW (132 PS) bei 6300/min Drehmoment 161 Nm bei 4850/min Höchstgeschw. 182 km/h 0–100 km/h 11,4 s Tank/Kraftstoff 62 l/Super Getriebe/Antrieb Sechsgang man./Vorderrad Länge/Breite/Höhe 4480/1855/1635 mm Kofferraumvolumen 503/1492 l Leergewicht/Zuladung 1417/478 kg

Weniger ist mehr, lautet die gern zitierte Devise beim Gebrauchtwagenkauf, allerdings wirkt das mit CD-Radio und manueller Klimaanlage bestückte Cockpit dann doch etwas karg. Liegt natürlich auch daran, dass wir von den Kia-Testwagen meist volle Hütte gewohnt sind. Ein neuer Sportage kostet inzwischen übrigens mindestens 22.490 Euro. Android Auto bzw. Apple CarPlay , eine Rückfahrkamera sowie ein sieben Zoll großes Touchdisplay gehören dafür inzwischen zum Serienumfang. Wir begeben uns auf die Probefahrt und zappen uns auf der Landstraße bis in den sechsten Gang empor. Mit geringstem Kraftaufwand klappt die Bedienung von Kupplung und Schaltung, eine Automatik vermissen wir hier nicht. Der 1,6 Liter große Saugbenziner mit 132 PS ist ein in jeder Hinsicht zurückhaltender Antreiber. Die Stimme erhebt der Vierzylinder selbst im oberen Drehzahlbereich nur äußerst zaghaft, zweifellos sehr angenehm. Doch genauso zaghaft offenbart sich seine Kraftentfaltung. Von Kraft mag man angesichts der 161 Newtonmeter, die erst ab knapp 5000 Touren zur Verfügung stehen, fast gar nicht sprechen. Der maue Durchzug geht übrigens nicht aufs Konto des Gewichts. Mit kaum mehr als 1,4 Tonnen wiegt der frontgetriebene Koreaner etwa so viel wie ein gut ausgestatteter Golf. Die Diesel schieben allesamt deutlich druckvoller an. Das gilt auch für den Turbobenziner mit 177 PS, der sich (ohne den optionalen Allrad) an der Tankstelle nur geringfügig mehr Superbenzin genehmigt. Abgesehen vom etwas steifen Abrollverhalten – Asphaltflicken dringen trotz der hohen Reifenflanken unseres Testwagens überraschend deutlich bis zum Allerwertesten vor – ist unserem Sportage aber nichts anzukreiden.