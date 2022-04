Ein Mangel an Ehrgeiz lässt sich den Kia -Köpfen im vergangenen Jahrzehnt wahrlich nicht nachsagen. Bestes Beispiel ist die von 2015 bis 2021 gebaute vierte Generation des Kia Sportage . Mit dem Kompakt- SUV landete der Hersteller hierzulande einen Volltreffer. Das Tigernasen-Design aus der Feder von Ex- Audi -Mann Peter Schreyer sieht auch nach mittlerweile sieben Jahren noch nicht alt aus.

Doch wie steht es um die inneren Werte des in der Slowakei gebauten Modells? Grundsätzlich punktet dermit viel Platz für vier Menschen nebst Gepäck. Die körpergerecht geformten Sitze sind so straff wie bei einem Jahreswagen, sogar die Fondpassagiere genießen Sitzheizung. Weit oben in der Mittelkonsole thront das Touch-Infotainmentsystem mit Android Auto und Apple CarPlay , das zusammen mit dem solide gemachten Kamerasystem und gut funktionierenden Assistenten (Spurassistent und Schildererkennung) tagtäglich überzeugt.