Neue, ein paarund ein kleinerzwischen den Serien-Endrohren – dazu stellt Giacuzzo den Stinger auch noch auf. Die großen Schlappen machen nicht nur optisch was her, sie verkürzen auch denaus Tempo 100 um gut anderthalb Meter auf 33,4 Meter. Und sie sorgen für etwas mehr Agilität durch

Tempo 100 soll der getunte Stinger in 4,8 Sekunden schaffen, 200 km/h in 16,1 Sekunden.



Dabei muss der Stinger nach der Giacuzzo-Behandlung deutlich mehrübertragen: Durch Eingriffe in die Motorsteuerung und eine Anhebung des Ladedrucks steigt die Power desvon. Das Drehmoment macht sogar einen noch größeren Sprung: von ordentlichen 510 auf stolze. Tempo 100 soll der Stinger so inschaffen. Akustisch unterstreicht eine neueden sportlichen Anspruch des Giacuzzo-Stingers mit einem kernigeren Klang. Die ist mitallerdings deutlich teurer als die Leistungssteigerung, die nur mitzu Buche schlägt. Für die neuen Räder fallen noch malan, die optischen Retuschen an der Karosserie stellt Giacuzzo mit 1255 Euro in Rechnung. Wer will, bekommt für den Stinger auch noch eineum 30 Millimeter (199 Euro) oder einmit elektronischer Dämpferregelung (2150 Euro).