in City-SUV als Bonus für seine treue Kunden: Payback feiert sein 20-jähriges Jubiläum und bietet exklusiv über die Payback-App einen Kia Stonic ab 90 Euro an. Das limitierte Angebot, das eine Kooperation mit der Sixt Leasing SE ist, gibt es ab dem 30. März und nur bis zum 26. April. Eine Anzahlung wird für den Stonic, der in der Ausstattungsstufe "Vision" und einem 100-PS-Turbobenziner kommt, nicht fällig.