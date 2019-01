Kfz-Versicherungsvergleich Ein Service von Versicherung vergleichen und bis zu 850 Euro sparen! (dpa/cj) Sind Frauenparkplätze diskriminierend? Und wenn ja, sogar für Frauen? Um diese Fragen sollte es in einem nicht alltäglichen Prozess vor dem Verwaltungsgericht in München gehen. Um es vorweg zu nehmen: Beantwortet wurden sie nicht, es gab eine außergerichtliche Einigung. Aber dennoch sorgte der Fall bundesweit für Aufsehen.

Was war geschehen? Ein 26-jähriger Jurastudent aus dem Rheinland hatte sich bei einem Besuch in Eichstätt (Bayern) von öffentlichen Frauenparkplätzen diskriminiert gefühlt und gegen die Stadt geklagt. Er sah nicht nur Männer, sondern auch Frauen dadurch diskriminiert – weil Frauenparkplätze aus seiner Sicht suggerieren, dass Frauen schwach und besonders schutzbedürftig seien. Die Stadt in Oberbayern hatte sich nach einer Vergewaltigung im Jahr 2016 entschieden, die Parkplätze auszuweisen: gut beleuchtet, nicht so abgelegen. "Es ist nun einmal statistisch erwiesen, dass Frauen häufiger Opfer von Gewaltdelikten werden als Männer", sagte Hans Bittl, Leiter des Rechtsamts der Stadt Eichstätt. "Es geht allein um Sicherheitsgründe."

Hinweisschilder ohne Konsequenzen?

Die Schilder an den Parkplätzen seien "reine Hinweisschilder", betonte Bittl. Wenn sich ein Mann mit seinem Auto dorthin stelle, hätte dies keinerlei Konsequenzen. Dieses Argument ließ der angehende Jurist und Kläger nicht gelten. Er verstehe nicht, warum Frauen nur wegen ihres Geschlechts bevorteilt würden. "Diese Parkplätze suggerieren, dass öffentliche Sicherheit primär für Frauen gilt. Bedeutet das, dass Frauen ein größeres Recht auf Sicherheit haben als Männer?", fragte er.

Frauenparkplatz-Schilder in StVo nicht vorgesehen