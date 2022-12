Die erste Antwort auf diese Frage ging 2016 in Serie: im Travelino mit Fibre-Frame-Technologie. Diese selbsttragende Rahmenkonstruktion besteht, mittlerweile natürlich weiterentwickelt, aus mit Roboter-Unterstützung verklebten Profilen. Deren Herstellung läuft so ab, dass verstärkende Fasern und flüssige Kunststoffe automatisiert gemischt, unter Druck in verschiedene Formen gespritzt und gehärtet werden. Die Formen sind so gestaltet, dass alle Sandwichteile der Außenhaut in den Rahmen hineingeklebt werden können, sobald die Profile zusammengefügt sind.