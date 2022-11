Knaus V-Liner 550 MG: konsequent auf zwei Personen ausgelegt



Die Isolierung ist in Styropor ausgeführt. In der Innenanmutung wird der V-Liner dagegen auch anspruchsvolleren Naturen gerecht: Wasserflecken oder unangenehme Gerüche sind kein Thema. Und auch sonst muss sich der gebrauchte Vollintegrierte nicht verstecken, denn Furnierakzente vom Typ Wildkirsche und aufpreispflichtige bordeauxrote Knaus-Polsterstoffe bemühen sich um Noblesse.

Das hat er: Als Neufahrzeug bot dieser Knaus vor zwölf Jahren alles, was in der 50.000-Euro-Klasse an Bord sein sollte. Neben einem kompakten Küchenblock mit 60-Liter-Kühlschrank, Rundspüle und Gaskochfeld gibt es gegenüberliegend eine Halbdinette für drei Personen und ein kompaktes Bad mit Thetford-Toilette, vielen Spiegeln und integrierter Duschtasse. Der Ruhebereich ist ein Doppelquerbett im Heck über dem gut nutzbaren Stauraum.

Höchst empfehlenswert war damals wie heute das 2173 Euro teure Home-Line-Paket. Machte der Neufahrzeugbesteller wie bei unserem Fotofahrzeug das entsprechende Kreuzchen, sind so sinnvolle Dinge wie drehbare Pilotensitze von Aguti, Frontscheiben-Faltverdunklungen, Dreiflammen-Kochfeld, Insektenschutztür, ein wintertauglich ausgelegter Abwassertank, eine Midi-Heki-Haube, eine Vorzeltleuchte und TV-Halter bereits mit an Bord. Wer wollte, bekam sogar Champagner – als aufpreispflichtige Außenfarbe.

Gute Handlichkeit bei einer Fahrzeugbreite von nur 2,15 Metern

So fährt er: An Bord fühlt sich jeder Kilometer fast wie im Kino an. Das liegt an der sagenhaft großen Frontscheibe, die für eine grandiose Aussicht sorgt. Mit dem 2,5 Liter großen und 146 PS starken Renault-dCi-Turbodiesel verdient sich der Knaus keine schlechten Kritiken. Er ist zwar stets akustisch präsent, hat dafür aber keine Mühe, den 3,5-Tonner zu bewegen.