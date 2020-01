Knaus Van TI Plus vs. Hymer ML-T: Wohnmobil-Test

K

affeepause an der Autobahnraststätte: Mit leuchtenden Augen steht ein Mann Mitte 50 – Vollbart, Leinenhemd, Wanderstiefel – neben unserem Hymer ML-T. Sein staunender Blick wandert von den schlammverkrusteten Hinterreifen über die elegante Seitenpartie bis zur bulligen Front mit dem großen Stern auf dem Kühlergrill. In seinem Kopf spielt sich vermutlich soeben eine Szene ab, in der Wüstendünen, Kamele und ein atemberaubender Nachthimmel vorkommen. Zumindest geht es uns so beim Anblick des allradbetriebenen Mittelklasse-Campers aus Bad Waldsee. Der Grund: Der Sprinter 4x4 kommt serienmäßig mit einer vorn um 155 mm und hinten um 135 mm erhöhten Karosserie. Das macht Eindruck und verbessert die Geländegängigkeit. Im Inneren präsentiert sich der ML-T dagegen als schlichter Klassiker.