Die Grundrisse 650 MEG und 700 MEG haben beide zwei Einzelbetten im Heck.

Von außen erstrahlt der Live I in einer frischen und modernen Optik. Serienmäßig gibt es die Voll-LED-Scheinwerfer mit U-förmiger Lichtsignatur. Im Heck sind die Cat-Eye-Evolution-Rückleuchten von Knaus zu sehen. Für das extravagante Exterieur-Design gibt es optional ein Styling-Paket. Das enthält Chromleisten am Kühlergrill, Carbon-Optik-Elemente, seitliche Fensterblenden mit "Live I"-Schriftzug und eine schwarz-graue-Folierung. Ein Blick ins Innere: Querkaschiertes Holz mit weißen Möbel-Fronten mit matt-silbernen Griffen und ein Boden in einer Dielenoptik. Die Oberschrankklappen und Schubladen sind mit Soft-Close-Scharnieren ausgestattet, LED-Beleuchtung sorgt für eine wohlige Atmosphäre. Im Fahrbetrieb können nur vier Personen Platz nehmen, dank des serienmäßigen Hubbetts gibt es dafür aber sechs Schlafplätze. Zwei Personen mit der umgebauten Sitzgruppe Vorlieb nehmen. Auf Wunsch kann statt der Mittelsitzgruppe auch eine L-Sitzgruppe mit höhenverstellbarem Einsäulen-Hubtisch bestellt werden. In der Küche gibt es einen 142-Liter-Slim-Tower mit automatischer Energiewahl. Wer mehr Platz braucht, kann für den Grundriss 700 MEG einen 177-Liter-Dometic-Kühlschrank ordern. Gekocht werden, kann auf einem Drei-Flammen-Kocher. Kostenfrei ist ab dem Modelljahr 2020 das Wasserfiltersystem von Best Water Technology in allen Fahrzeugen von Knaus Tabbert eingebaut.