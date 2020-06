in US-Amerikaner hat ein Schnäppchen der ganz besonderen Art gemacht:Allerdings ersteigerte der Mann nicht etwa einen seltenen Oldtimer , der Grund liegt woanders. Beim Durchsuchen des Autos fand er heraus, dass er zusammen mit dem Fahrzeug mehrere Kilo Kokain ersteigert hatte!

Das Auto ersteigerte der Mann in Laredo im US-Bundesstatt Texas. Nach dem Kokainfund tat er das einzig Richtige und verständigte die Polizei . Die durchsuchte das Fahrzeug und stieß auf weitere Geheimverstecke mit noch mehr weißem Pulver.Weitere Informationen zu dem Fall gibt es nicht. Woher die Drogen stammen, Marke und Modell des Autos und wo es ersteigert wurde, geht aus dem Polizeibericht nicht hervor. Auch wieviel der Mann für das Auto bezahlt hatte, ist unbekannt. So oder so dürfte es aber das Schnäppchen seines Lebens gewesen sein – zumindest für kurze Zeit.Das wäre zumindest eine mögliche Erklärung für die gefundenen Drogen. Ob der Mann für seine Ehrlichkeit belohnt wurde, ist nicht bekannt.