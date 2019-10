W

as soll diese Diskussion ums Tempolimit 130 ? Wer kann denn heute noch längere Strecken auf der Autobahn über 130 km/h fahren? In den vergangenen Wochen war ich beruflich und privat viel mit dem Auto unterwegs. Gefühlt konnte ich auf den gefahrenen 3000 Kilometern nicht einmal auf 15 Prozent der Strecke über 130 km/h fahren.Egal ob zwischen Hamburg und München oder Richtung Berlin: eine Baustelle nach der anderen. Davor staut es sich, weil viele Autofahrer dasmissachten oder vielleicht nicht kennen. In den Baustellen soll man versetzt fahren, weil, dass ein Lkw beim kleinsten Lenkfehler die Spur verlässt und im schlimmsten Fall verunglückt. Und das passiert dann auch, wie beispielsweise immer wieder in der Baustelle auf der A7 hinter Hannover Richtung Norden. Die Folge:Oft über mehrere Stunden. Im Radio kein Hinweis, ob man die nächste Abfahrt nehmen sollte. Ein Informationsstand im Stau , der auf dem Niveau von vor 20 Jahren ist. Dabei gibt es doch mittlerweile so viele digitale Informationsmöglichkeiten! Immerhin wurde der Autofahrer darüber informiert, dass vor zwei Wochen die A2 bei Braunschweig gesperrt war, weil die Fahrbahn nach einem verunglückten Säuretransporter erneuert werden musste.