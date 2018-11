ürzlich wurde mir bei Youtube ein Video mit JP vorgeschlagen. Bei dem Clip handelte es sich um den. Die Abrufzahlen zeigten schon: Da geht es um was Wichtiges, nämlich die Tuning-Szene. Das Video hat mich nachdenklich gemacht. Ja, JP hat recht, wenn er ab Minute 19:09 diebeklagt. Warum ist mein Fahrzeug bei einer bestimmten Bodenfreiheit in Deutschland verkehrsunsicher und in den Niederlanden nicht?und müssten aus meiner Sicht in Brüssel weiter oben auf der To-do-Liste stehen als ein Verbot von Strohhalmen.

Nachdem es bei illegalen Straßenrennen in Köln und Berlin Tote gab, hat die Polizei die Tuning-Kontrollen verschärft.

JP äußert sich auch dazu, warum Tuner so oft als Kriminelle dargestellt werden: Weil die Politiker in vielen anderen Bereichen nichts in den Griff bekämen, bräuchten sie einen Sündenbock. Und den hätten sie offenbar in den Tunern gefunden. Ich denke, das Problem liegt woanders. Verschärfte Tuning-Kontrollen und spezielle Sokos gibt es, nachdem in Köln (2015) und Berlin (2016). Unfälle, die unter anderem mitund nicht mit getunten Fahrzeugen verursacht wurden.Doch im öffentlichen Bewusstsein ist das alles ein Brei. Leider haben auch Filme wie "Fast and Furious" dazu beigetragen, in der Öffentlichkeit ein Bild von Tunern zu prägen, die gerne illegale Rennen fahren und zum Teil auch kriminell sind.