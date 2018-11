Kommentar zur geplanten Benzinpreiserhöhung

S

chlechte Zeiten für Autofahrer: Um die Klimaschutz-Ziele der EU zu erfüllen, will Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) Autofahrer zum Sparen zwingen –Damit könnte der Literlaut Marktbeobachtern künftig. Von den 1,53 Euro pro Liter an den Zapfsäulen sind doch jetzt schon 90 Cent Steuern. Na danke!Regierung und Autoindustrie waren es doch, die in der Vergangenheit verpasst haben, rechtzeitig Innovationen zur Verringerung des CO2-Austoßes voranzutreiben und genügend Anreize für Elektromobilität zu liefern.Als Autofahrer frustrieren mich die Schlagzeilen der letzten Wochen und Monate.Und was hilft es, die drohenden Mehrausgaben für verfehlte EU-Klimaziele durch Sondersteuern zu umgehen, wenn in Deutschland der ach so wichtigen Autoindustrie irgendwann die Kunden ausbleiben, weil Autofahren zu teuer wird?