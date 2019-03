A

utoposer aller Länder, verneigt euch! Denn hier kommt euer König: Scheich Hamad bin Hamdan al Nahyan aus Abu Dhabi , in der Autoszene besser bekannt als Regenbogenscheich, hat das Posen auf ein neues Level gehoben. Das neueste Vehikel des Multi-Milliardärs ist so überdimensional, gigantisch und protzig, dass es alle bisher bekannten Poser-Karren in den Schatten stellt. Der sogenannte "Dhabiyan" ist ein mehr als zwölf Meter langer und etwa dreieinhalb Meter hoher Truck , der auf fünf Achsen und zehn Rädern daherkommt. Dazu kommen noch vier Ersatzräder, die gut sichtbar links und rechts an den Fahrzeugseiten platziert sind. Das Monstrum blitzt nur so vor Chrom, nur die Reifen sowie ein Teil des Führerhauses heben sich in Schwarz etwas ab. Der Kühlergrill ist riesig, ebenso wie die, nennen wir es mal Motorhaube, die gut zehn Meter vor dem Fahrer endet und an deren Spitze ein sitzendes Kamel prangt. Obligatorisch: die Nummernschilder vorne und hinten, schließlich hat der Truck des Scheichs aus Abu Dhabi eine Straßenzulassung.