Grundsätzlich darf die Versicherung jeden privaten Unfall- und Schadenvertrag kündigen; Kapital- und Risikolebensversicherungen, private Renten- und Krankenvollversicherungen oder Berufsunfähigkeitsversicherungen sind dagegen nicht durch die Gesellschaft einseitig kündbar. Zu den kündbaren Versicherungen zählt allerdings auch die Kfz-Versicherung: In der Regel wird die Versicherung die Kündigung dann aussprechen, wenn ihr die Schadenssumme zu teuer wird und sie mehr Geld für die Regulierung ausgeben muss, als sie mit den Beiträgen verdient – sprich, wenn ein Autofahrer zu viele Unfälle hat. Die Kündigung kann entweder ordentlich und fristgerecht zum Vertragsende erfolgen, oder außerordentlich bis zu vier Wochen nach einer Schadensregulierung. Eine Begründung für die Kündigung muss die Versicherung nicht liefern.

Zunächst sollten Sie versuchen, die Versicherung gar nicht erst in Versuchung zu bringen, zu kündigen. Hatten Sie gerade erst einen großen Kfz-Schaden, der reguliert wurde, sollten sie den kleinen Kratzer, den Sie beim Einparken an einem anderen Wagen verursacht haben, vielleicht besser nicht auch noch der Haftpflicht in Rechnung stellen, sondern aus eigener Tasche bezahlen. Ist die Kündigung bereits ausgesprochen oder haben Sie von ihrem Versicherungsvertreter erfahren, dass eine Kündigung droht, können Sie auch versuchen, mit der Versicherung zu verhandeln. Denkbar ist einerseits, dass sie ihren Vertrag "sanieren", also eventuell eine höhere Selbstbeteiligung, weniger Leistung oder einen höheren Beitrag im Kauf nehmen, um den Vertrag zu behalten.Mit dieser sogenannten Kündigungsumkehr vermeiden sie eventuelle Probleme mit einem neue Versicherer.