Niwa mit W), wie die Bezeichnung in vielen Exportländern ist? Oder Lada 4x4 beziehungsweise Lada Taiga , weil er 2002 den Namen Niva an ein neues Allradauto abtreten musste? Manchmal wirkt der Lebenslauf dieses Autos wie der eines ungeliebten Kindes: Es wird herumgeschubst und bekommt willkürlich neue Namen verpasst. Wie sollen wir ihn denn nun nennen? Ganz nüchtern WAS-2121, wie die offizielle Typbezeichnung lautet? Oder Lada Niva (oder auchmit W), wie die Bezeichnung in vielen Exportländern ist? Oderbeziehungsweise, weil er 2002 den Namenan ein neues Allradauto abtreten musste?

In dem Jahr präsentierte Hersteller AwtoWAS in Toljatti mit seinem damaligen Mehrheitseigner General Motors den Chevrolet Niva . Der Ur- Niva war zu der Zeit schon 26 Jahre auf dem Markt – und wird dennoch bis zum heutigen Tage weitergebaut. Was ganz einfach an seiner Beliebtheit liegt: Er ist zweifellos ein tüchtiger, kleiner und vor allem unerreicht billiger Geländewagen, der sich mit wenig Werkzeug und notfalls spärlichem Fachwissen über viele Jahre in Betrieb halten lässt.

Lada Niva gebraucht: Auch in Deutschland hat er viele Fans



Außerdem startet er auch bei eisiger Kälte zuverlässig und heizt gut, was ihn zu einem guten Kumpel in kalten Regionen macht. Selbst hier im gestylten Deutschland hat er viele Fans. Die einen, die ihn tatsächlich artgerecht für Forst und Berg nutzen. Und die anderen, die ihn als Imageträger nutzen. Man kann mit ihm einen nonkonformistischen Gegenpol zur heutigen SUV -Welle setzen – oder es zumindest so aussehen lassen, als wäre man nonkonformistisch.

Zoom Wenn der Neupreis kaum über 10.000 Euro liegt, dann glauben nicht wenige, dass sie bei einem Gebrauchten für 6000 Euro ein gutes Auto bekommen – nicht beim Lada!





Vielleicht in etwa so wie in den 1960er- bis 1990er-Jahren mit einem Citroën 2CV , alias Ente. Mit dem französischen Primitivauto hat der russische Allradler vieles gemeinsam. Nicht die Technik, aber Schlichtheit und Genialität der Konstruktion; außerdem die sehr laxe Verarbeitungsqualität. Beim Niva äußert sich das vor allem in nur rudimentärer Korrosionsvorsorge der selbsttragenden Karosserie. Zudem in der stark schwankenden Passgenauigkeit von Teilen.

Geringe Lebensdauer verschiedener Bauteile



Alles, was Wälzlager hat (Getriebe, Differenziale, Radlager, Antriebswellen), zeigt von Exemplar zu Exemplar mehr oder weniger großes Spiel. Das führt im harmlosesten Fall zu singenden und mahlenden Geräuschen während der Fahrt, im Normalfall aber zu bestürzend geringer Lebensdauer solcher Teile. Getriebeüberholungen nach nur 50.000 Kilometern sind deshalb keine Seltenheit; ebenso wackelnde Radlager, unruhig laufende Kardanwellen und wegen der großen Lagerspiele tropfende Schmiermittel.

Einen Niva/4x4 durch die Hauptuntersuchung zu bringen ist deshalb schon bei noch jungen Exemplaren aufregend. Und daher sollte man bei einem Gebrauchtkauf auf eine frische HU-Plakette bestehen. Unter Niva -Fans steigen die Ur-Modelle vor 1995 mit breiten Rückleuchten, 1.6-Vergasermotor und den hübschen Rundinstrumenten an Wert. Deutlich praktikabler aber sind die weniger wartungsintensiven 1.7-Einspritzer; vor allem die Versionen ab 2001 oder gar 2010 nach nochmaligem Kraftstoffsystemumbau laufen problemärmer.

Technische Daten Pfeil Pfeil Abzweigung Allradantrieb Abzweigung Abzweigung Kraftverteilung v:h Abzweigung Abzweigung Traktionshilfen Abzweigung Abzweigung Geländeuntersetzung Abzweigung Abzweigung Aufbauweise Abzweigung Abzweigung L/B/H Abzweigung Abzweigung Bodenfreiheit Abzweigung Abzweigung Tankinhalt Abzweigung Abzweigung Anhängelast gebr./ungebr. Abzweigung Abzweigung Kofferraumvolumen Abzweigung permanent über manuell sperrbares Zentraldiff. 50:50 - 2,14:1 selbsttragend, Stahlblechkarosserie 3720/1680/1650 mm 210 mm 45 l max. 1900/400 kg 263-982 l

Ersatzteilkosten Pfeil Pfeil Abzweigung Kotflügel vorn Abzweigung Abzweigung Scheinwerfer Abzweigung Abzweigung Bremsscheiben vorn (ein Satz) Abzweigung Abzweigung Bremsbeläge vorn (ein Satz) Abzweigung Abzweigung Schaltgetriebe (neu) Abzweigung Abzweigung Motor ohne Anbauteile (neu) Abzweigung Abzweigung Generator (neu) Abzweigung Abzweigung Anlasser (neu) Abzweigung Abzweigung Wasserpumpe (neu) Abzweigung Abzweigung Auspuff ohne Kat Abzweigung 79 Euro 74 Euro 130 Euro 73 Euro 900 Euro nur Einzel-Ersatzteile 190 Euro 150 Euro 119 Euro 230 Euro





Niva gegen großen Wertverlust – ähnlich wie bei Trotz zahlreicher Schwächen stemmen sich auch die jüngerengegen großen Wertverlust – ähnlich wie bei Suzuki Jimny oder Dacia Duster . Deshalb gilt auch beim Lada , dass das teurere Exemplar nicht immer das bessere ist. Was gerade beim Lada zählt, ist der Vorbesitzer: Ein guter hat nachträglich in die Rostvorsorge investiert und das Auto stets sorgfältig gewartet.

Modellgeschichte

• 1976: Vorstellung des AwtoWAS 2121 als Lada Niva mit 1,6-Liter-Vierzylinder-Benziner (Vergaser, 73 PS) und Schaltgetriebe

• 1995: Modellpflege: tiefere Heckklappe, neue Rückleuchten, neue Instrumente, neue Sitze, 1.7i (80 PS, Einspritzung); 1.9 D (Saugdiesel, 64 PS)

1997: Die Version mit dem teuer von Lada -Programm Die Version mit dem teuer von Peugeot (Frankreich) zugekauften 1,9-Liter-Diesel fällt wieder aus dem deutschen-Programm

• 2001: Neue Zündungs- und Einspritzanlage für den 1.7i-Benziner (82 statt 80 PS); Wegfall des Modell-namens Niva ; stattdessen 4x4

• 2010: Modellpflege. Neu: Blinker vorn, Instrumente, Sitze, Kraftstoffsystem, Spiegel; modifiziertes Fahrwerk, verstärkte Kupplung; Euro 5

• 2015: Zusätzliche Ausstattungsversion Lada Urban mit Stoßfängerverkleidungen aus lackiertem Kunststoff